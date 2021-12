Durchseuchung an den Schulen – Ob Massen- oder Ausbruchstests – das Resultat ist dasselbe Der Kanton Bern erntet für seine Teststrategie an den Schulen derzeit viel Kritik. In Kantonen, wo wöchentlich getestet wird, läuft es aber genauso schlecht. Quentin Schlapbach Sarina Keller

Die Stadt Bern will die wöchentlichen Reihentests in Klassen, wie jener von Marc Zurbuchen im Schulhaus Bethlehemacker, wieder einführen. Der Kanton stellt sich aber quer. Bild: Raphael Moser

Für Eltern schulpflichtiger Kinder ist das laufende Herbstsemester eine nervliche Belastungsprobe. Aus zahlreichen Gemeinden hört man derzeit von Corona-Ausbrüchen an den Schulen. Die Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen erreichen Woche für Woche neue Höchstwerte. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch das eigene Kind von einem Ausbruch in der Schule betroffen ist – wenn das nicht schon längst passiert ist.

Zur allgemeinen Verunsicherung der Eltern trägt auch dazu bei, dass ein Streit ausgebrochen ist, wie man am besten auf diese schwierige Situation reagieren soll. Am meisten Konsens gibt es noch in der Frage, ob weiterhin ein Präsenzunterricht stattfinden soll. Zurück in den Fernunterricht will so gut wie niemand.