Pflücksalat - Ob es etwas gebracht hätte?

Die Schulhausstrasse führt zum Schulhaus. Logo! Auch in Unterseen. Und da ich an der Schulhausstrasse zu Hause war, als mir anno 1947 der Marschbefehl für die 1. Klasse in den Briefkasten flatterte, freute ich mich auf einen kurzen Schulweg.

Aber oha lätz, aus dem wurde nichts. Ich hatte nicht im «neuen» Schulhaus am Steindler (Baujahr 1913), sondern im alten am Stadthausplatz (Baujahr 1862) anzutreten. Der Schulweg führte von der Schulhausstrasse in die Seestrasse und weiter über die Hauptstrasse.