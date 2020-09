Interlaken: Erste Reaktionen – Nyffeler und Ritschard freuen sich, Boss vermisste Austausch Am 1. November kämpfen Manuela Nyffeler (GLP) und Philippe Ritschard (FDP) darum, wer künftig Interlaken präsidiert. Die ersten Reaktionen der vier Kandidaten.

Sie ziehen in den zweiten Wahlgang ein: Manuela Nyffeler (l., GLP) und Philippe Ritschard (FDP). Fotos: Bruno Petroni, Collage: Nathalie Günter

Es kommt zu einem zweiten Wahlgang am 1. November: Manuela Nyffeler (GLP, 606 Stimmen) und Philippe Ritschard (FDP, 537 Stimmen) werden um das Interlakner Gemeindepräsidium kämpfen. Sie lassen Kaspar Boss (SP, 292 Stimmen) und Franz Christ (SVP, 266 Stimmen). Dies teilt die Gemeinde Interlaken am Sonntagmittag mit.

Bei einer Anzahl von 3314 Wahlberechtigten gingen 1730 gültige Wahlzettel ein. Die Wahlbeteiligung liegt damit bei hohen 62,1 Prozent. Das absolute Mehr lag somit bei 851 Stimmen.

Vier Kandidierende für ein Amt: Die Kampfwahl um das Gemeindepräsidium war eine Jahrhundertwahl, ein Novum in der 100-jährigen Geschichte des Interlakner Parlamentes. Und wie bei jeder Kampfwahl gibt es Verlierer und Sieger. Wie interpretieren sie ihr Resultat in einer ersten Reaktion?

Erste Reaktionen der Verlierer und Sieger

«Wenn die Bürger eine grünliberale Führung wollen, so ist das zu akzeptieren.» Franz Christ (SVP, 266 Stimmen)

Franz Christ (SVP) hat «viel Arbeitszeit in den Wahlkampf investiert». Doch die Enttäuschung über das Ausscheiden «hält sich in Grenzen». Und: «Wenn die Bürger eine grünliberale Führung wollen, so ist das zu akzeptieren.» Es werde ihn dann «aber schon interessieren, wie das funktionieren soll».

«Es gab fast keine Möglichkeiten, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, der direkte Austausch fehlte.» Kaspar Boss (SP, 292 Stimmen)

Kaspar Boss (SP) ist «vom Resultat nicht gerade begeistert, aber auch nicht völlig überrascht». Sein Ziel sei der zweite Wahlgang gewesen. Es sei aber für alle ein schwieriger Wahlkampf gewesen: «Es gab fast keine Möglichkeiten, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, der direkte Austausch fehlte». Und nun? «Ich persönlich empfehle Philippe Ritschard zur Wahl.»

«Ich freue mich, dass ich die erste Hürde geschafft habe.»

Philippe Ritschard (FDP) freut sich, «dass ich die erste Hürde geschafft habe». Unter anderem sei dies das Ergebnis von seinen guten Kontakten zur Bevölkerung und seinem Leistungsausweis als Finanzchef. Vom Ergebnis seiner Mitkonkurrentin sei er «schon ein bisschen überrascht». In den nächsten Tagen gelte es nun, den weiteren Wahlkampf zu definieren.

«Ich hab mich riesig gefreut, dieses Resultat habe ich nie erwartet.»

Manuela Nyffeler (GLP) hat sich «riesig gefreut, dieses Resultat habe ich nie erwartet». Sie vermutet, dass sie von allen Parteien Stimmen erhalten habe, und auch von Jungen und vielen Frauen. «Nun muss ich das zuerst verdauen, dann werde ich mit dem Wahlteam das weitere Vorgehen besprechen.» Es gelte erneut, die Leute zu mobilisieren. (aka)

aka/ngg/pd