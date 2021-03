GLP Bödeli neu mit Co-Leitung – Nyffeler und Grünig teilen sich das Präsidium Die noch junge Grünliberale Partei Bödeli ist stark gewachsen. Neu teilen sich Manuela Nyffeler und Martin Grünig das Präsidium.

Das Bödeli zwischen dem Thuner- und dem Brienzersee. Foto: Bruno Petroni

An ihrer zweiten Mitgliederversammlung wählten die Mitglieder der GLP Bödeli in einer elektronischen Abstimmung drei neue Vorstandsmitglieder, verabschiedeten die Rechnung des ersten Vereinsjahres und gaben die Zustimmung für das Budget 2021.

Seit der Gründung der Ortspartei 2020 hat sich die Zahl der Mitglieder mehr als verdoppelt. «Das Interesse und die Sympathien für die neue Partei auf dem Bödeli sind gross, was die kürzlichen Wahlerfolge in Interlaken, Leissigen, Gsteigwiler und Unterseen bestätigten», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Der Vorstand habe deshalb entschieden, sich für den weiteren Ausbau Verstärkung zu holen.

Martin Grünig wurde zum neuen Co-Präsidenten der Grünliberalen Partei Bödeli gewählt. Der 49-Jährige ist Lehrer für Geschichte, Politik, Wirtschaft, Recht am Gymnasium Interlaken und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der PH Bern. Er leitet ab sofort zusammen mit Manuela Nyffeler die Partei.

Zwei Neue im Vorstand

Der Vorstand wird weiter ergänzt durch Patrick Hilber, Neugemeinderat von Gsteigwiler und Mitinhaber der Hardergarage Hilber GmbH, sowie Mike Schudel, CEO von GIScube GmbH und Berufsbildner bei der Arnold AG. Die Gründungsmitglieder Andreas Kummer und Pasquale Kummer konnten ihre Aufgaben übergeben und treten aus dem Vorstand zurück.

Die neue Zusammensetzung des Vorstandes lautet demnach: Martin Grünig und Manuela Nyffeler im Co-Präsidium, Corinne Bieri, Lars Frederiksen, Patrick Hilber, Terry Lutz, Aimé Mühlemann, Letizia Müller und Mike Schudel.

Weil die Mitgliederzahlen so stark anwachsen, schlagen die Wahlkreissektion GLP Thun/Oberland an der Mitgliederversammlung vom 30. März eine Teilung der Sektion in zwei Wahlkreissektionen (Thun und Berner Oberland) vor.

PD