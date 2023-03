Live-Ticker ZSC - HCD – Die ZSC Lions feiern den Halbfinal-Einzug Die Zürcher gewinnen daheim 1:0 und so die Viertelfinal-Serie gegen Davos 4:1. Der Liveticker zum Nachlesen. Dominic Duss

Die ZSC Lions ziehen dank eines 1:0-Heimerfolges gegen Davos in den Playoff-Halbfinal ein. Sie entscheiden die hartumkämpfte Viertelfinal-Serie mit 4:1 für sich. Den ausführlichen Matchbericht zum Spiel finden Sie hier.

Als Matchwinner in der ausverkauften ZSC-Arena ging Willy Riedi hervor, der in der 48. Minute einen Distanzschuss von Christian Marti unhaltbar ablenkte. Die Zürcher können sich beim Siegtorschützen sowie ihrem Goalie Simon Hrubec bedanken. Der Tscheche zeigte wie beim 3:2 nach Verlängerung am Mittwoch und in der ganzen Serie eine starke Leistung. Vor allem im Schlussdrittel war er gefordert, als die Davoser 14 Torschüsse abgaben. Total hielt Hrubec 29 Schüsse. Der Shutout wird ihm für den Halbfinal noch mehr Selbstvertrauen verleihen.

Im Powerplay fehlte es den Zürchern an kreativen Ideen und Durchschlagskraft. Fünf Minuten konnten sie im Mittelabschnitt in Überzahl agieren, jedoch Sandro Aeschlimann nicht bezwingen. Auch der HCD-Goalie war erneut in Hochform, parierte insgesamt 26 Schüsse. Die Bündner standen defensiv gut und lauerten auf Konter. In den ersten 40 Minuten kamen sie nur zu wenigen wirklichen Tormöglichkeiten.

Für den HC Davos ist das Saisonende bitter. Er lieferte sich mit dem ZSC eine Serie auf Augenhöhe, verlor nach dem 2:1-Erfolg im ersten Heimspiel dreimal hintereinander mit nur einem Tor Differenz.

Gute Nacht Das war der Live-Ticker des fünften und somit letzten Viertelfinal-Spiels zwischen den ZSC Lions und dem HC Davos. Danke fürs Mitlesen und ein schönes Wochenende. Spielende Die ZSC Lions bezwingen Davos dank des Treffers von Willy Riedi in der 48. Minute 1:0 und entscheiden die Viertelfinal-Serie mit 4:1-Siegen für sich. In den letzten Sekunden zeigt ZSC-Goalie Hrubec eine weitere Glanzparade. 60' 17 Sekunden stehen noch auf der Uhr. Bully vor Hubrec. 60' Den Bündnern bleiben noch 42 Sekunden, es gibt allerdings noch ein Bully in ihrer Zone, weshalb Aeschlimann wieder zurück ins Tor geht. 59' Stransky gibt einen Distanzschuss ab. 59' Hrubec lässt sich nicht bezwingen, die Davoser versuchen mit allen Mitteln das 1:1 zu erzwingen. 59' Die Lions verteidigen ihre Führung, noch sind 91 Sekunden zu spielen. 58' Time-out Davos, danach versuchen es die Bündner ohne Goalie und mit sechstem Feldspieler. 57' Aeschlimann verhindert das 2:0 durch Lammikko. 56' Die Zürcher können sich mit einem weiteren Icing befreien, Davos stürmt nun an. 54' Lammikko und Morrow geraten kurz aneinander, das Spiel wird deshalb nicht unterbrochen. 53' Nun müssen die Zürcher viel Verteidigungsarbeit leisten. 50' Die Lions sind wieder komplett, sie haben in Unterzahl wenig zugelassen. 48' Schäppi kassiert gleichzeitig mit dem 1:0 eine Strafe. Kann der HCD nun reagieren? 48' TOR ZSC LIONS Marti zieht von der blauen Linie ab und Riedi lenkt die Scheibe an Aeschlimann vorbei ins Gehäuse. 47' Trotz der Verlängerung am Mittwoch leisten beide Teams viel Laufarbeit und wirken keineswegs müde. 46' Die Spannung steigt: Wer eröffnete wann das Skore? 45' Der HCD übersteht den nächsten Ausschluss unbeschadet, das Boxplay ist überzeugend. 44' Auch in der ersten Minute dieses Powerplays gelingt den Zürchern nichts. 43' Nächste Möglichkeit für die ZSC Lions in Überzahl zu reüssieren. Paschoud muss für zwei Minuten in die Kühlbox. Ältere Beiträge

