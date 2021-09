Ferrero verärgert Biobauern – Nutella-Boom führt zum Krieg um die Haselnuss Schokoladenhersteller bauen in Italien hektarweise Haselnusssträucher an. Für Bauern ist das Geschäft rentabel; der Natur könnte der Boom aber schaden. Bianca Lüthy

Eine riesige Haselnuss-Plantage im Piemont. Solche Monokulturen von Haselnusssträuchern werden in Italien vermehrt angepflanzt. Foto: Getty Images

Der Schokoladenaufstrich Nutella, der vielen Kindern und auch Erwachsenen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, sorgt in Italien für rote Köpfe. Der Nutella-Hersteller Ferrero pflanzt in Vignanello, einem Dorf in der Region Latium mit knapp 4500 Einwohnern, reihenweise Haselnussbäume an.

Von Olivenplantagen und Weinreben, die aufgrund der klimatischen Bedingungen äusserst gut gedeihen, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Auf den Feldern und Hügeln der italienischen Gemeinde finden sich fast ausschliesslich Monokulturen des weltweit grössten Abnehmers von Haselnüssen.