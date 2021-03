Infos zur Ausstellung Infos einblenden

Die Ausstellung «Frauen.Rechte» ist bis am 18. Juli im Landesmuseum gleich beim Hauptbahnhof Zürich zu sehen. Sie umspannt die Zeit von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Öffnungszeiten: Di bis So: 10–17 Uhr, Do bis 19 Uhr. Information zu Führungen und Begleitprogramm finden Sie hier. Die Vernissage mit einem Rundgang und Gesprächen mit der Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss und Bundesrat Alain Berset können Sie hier anschauen. (net)