Orientierung an der Lenk – Nur wenige ergriffen die letzte Chance

An der Infoveranstaltung von Gesundheit Simme Saane (GSS) an der Lenk referiert vor wenigen besetzten Plätzen Philipp Gunzinger vom Gesundheitszentrum Unterengadin (im braunen Pullover). Am Rednerpult steht GSS-Verwaltungsratspräsident Stephan Hill.

Foto: Bruno Petroni