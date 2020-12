Oberhasli: Mehr Schutz für Wildtiere – «Nur so viel einschränken wie nötig» Heute beginnt die Testphase einer neuartigen Wildwarnanlage. Die von Sensoren gesteuerte Einrichtung soll Tiere und Verkehrsteilnehmer vor schweren Unfällen schützen. Bruno Petroni

Ab heute Abend in Betrieb: Die versuchsweise installierte Wildwarnanlage – hier ausgangs Meiringen in Richtung Brienz. Foto: PD

Ab heute Mittwochabend läuft der versuchsweise Betrieb der Wildwarnanlage im Oberhasli. Verteilt auf den acht Kilometer langen Strassenabschnitt zwischen dem Verkehrskreisel in Schattenhalb und der Zufahrt zum Brünigpass in Brienzwiler stehen acht grosse digitale Monitore, auf welchen bei Gefahr durch in Strassennähe befindliche Wildtiere ein Warnzeichen aufleuchtet. «Sollte diese Gefahr akut werden, können wir gar auf eine Temporeduktion schalten, von 80 auf 60 oder gar 40 Stundenkilometer – je nach Gefahrenpotenzial», erklärt Lukas Bühler.

«Unser Credo lautet ganz klar: So wenig einschränken wie möglich, nur so viel wie nötig», sagt der Ingenieur und Geschäftsleiter der Interlakner Ribuna AG. «In der Versuchsphase, welche bis zum Frühling läuft, werden wir die Signalisation manuell umschalten. Ziel ist es aber, dass die Anlage später mithilfe der Sensormessungen bei Wildtierannäherungen vollautomatisch gesteuert wird.»