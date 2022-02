Aufhebung Einbahnregime in Thun – Nur so hilft der Thuner Gemeinderat mit Der Thuner Gemeinderat hat Kriterien definiert, in welchem Fall das Einbahnregime in der Thuner Innenstadt aufgehoben werden kann. Zuerst soll aber eine versuchsweise Aufhebung mehr Erkenntnisse bringen. Janine Zürcher Roger Probst UPDATE FOLGT

Verkehr in und um Thun. Ein Mitarbeiter der Firma SID GmbH steht im Lauitorkreisel und regelt den Verkehr. Foto: Patric Spahni

Seit Anfang Dezember 2021 setzen der Kanton Bern und die Stadt Thun diverse Massnahmen des runden Tisches des Verkehrsforums zum Thuner Innenstadtverkehr um. Diese Sofortmassnahmen – etwa der Einsatz von Verkehrsdiensten und Tempo 30 am stadtnahen rechten Seeufer zwischen 15 und 18 Uhr – sind temporär und erfolgen versuchsweise. Stadt und Kanton werten diese in einer einmonatigen Wirkungskontrolle ab Mai 2022 aus. Die Erkenntnisse fliessen in die weiteren Planungen ein.

Fallen die Resultate der Wirkungskontrolle nicht zufriedenstellend aus, ist der Thuner Gemeinderat bereit, das Einbahnregime in der Innenstadt – als Versuch – für maximal sechs Monate aufzuheben. «Die Voraussetzung für einen solchen Versuch bildet aber ein breiter politischer Konsens über die Rahmenbedingungen und Kriterien», schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Verkehrsmassnahme müsste, sofern es dazu kommt, beschwerdefähig publiziert werden können. Ausserdem müsste der Berntorkreisel, der bei einer Aufhebung des Einbahnregimes Mehrverkehr aus der Unteren Hauptgasse aufzunehmen hätte, baulich umgestaltet werden. Wer die Kosten übernehmen muss, ist aktuell unklar.

Was braucht es zum Erfolg?

Aus Sicht des Thuner Gemeinderats wäre die versuchsweise Aufhebung des Einbahnverkehrs dann erfolgreich, wenn die mittlere Reisezeit auf der Hofstettenstrasse zwischen 15 und 18 Uhr an Werktagen im Abschnitt Bächimatte bis Lauitor maximal 150 Sekunden beträgt. Auf dem gleichen Abschnitt dürfte die Reisezeit nur für maximal 2 Prozent aller Motorfahrzeuge mehr als 300 Sekunden betragen. Damit würde die Reisezeit wieder dem Stand vor Einführung des Einbahnregimes entsprechen.

Nicht erfolgreich wäre der Versuch gemäss der Stadt, wenn der Mehrverkehr in der Innenstadt mehr als 10 Prozent beträgt, wenn neue Verspätungen auf anderen Buslinien als den Linien 21 und 25 auftreten, wenn neue Stausituationen auf der Aarestrasse und Steffisburgstrasse entstehen oder wenn Fussgängerinnen und Fussgänger auf den aarequerenden Innenstadtachsen deutlich länger hätten – konkret: im Umfang von 25 Prozent –, um die Strasse zu überqueren.

Ein gewichtiges Wort haben dabei auch die Blaulichtorganisationen. Legen sie ihr Veto ein oder kommt es auf anderen Buslinien als den Linien 21 und 25 der STI zu Kursausfällen, nehmen der Gemeinderat der Stadt Thun und der Kanton Bern «ihre Kompetenz in Anspruch, den Versuch ohne Rücksprache mit Dritten abzubrechen».

Stadt will langfristige Infrastrukturlösung

«Mit der Offenheit zum versuchsweisen Aufheben des Einbahnverkehrs in der Innenstadt zeigt die Stadt Thun ihr Engagement zur Verbesserung der Situation für Thun und die umliegenden Gemeinden», so Gemeinderat Konrad Hädener. «Diese Verbesserungen dürfen aber nicht zulasten einer Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden gehen.»

Parallel zur Umsetzung der Sofortmassnahmen verfolgt der Thuner Gemeinderat eine langfristige, regional abgestützte Infrastrukturlösung. Ziel ist es, dass ein entsprechendes Infrastrukturprojekt ins nächste Agglomerationsprogramm des Bundes aufgenommen wird.

