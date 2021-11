Zurück zur Normalität – Nur noch zwei Gemeinden verzichten auf die Versammlung Die Bürgerinnen und Bürger können fast überall wieder live vor Ort abstimmen. Bloss Oberbipp und Walkringen haben ihre Versammlungen abgesagt – aus Platzgründen. Tobias Granwehr

Gemeindeversammlung einmal anders: In Häutligen fand sie im Dezember 2020 wegen Corona im Freien statt. Foto: Susanne Keller

Die Corona-Krise hat viele Bereiche des Lebens zeitweise stark durcheinandergewirbelt. Auch der politische Alltag in der Schweiz veränderte sich vor allem zu Beginn der Pandemie. Parlamentssitzungen mussten abgesagt oder in grössere Lokale verlegt werden. Gemeinderäte trafen sich plötzlich per Videositzung statt im Gemeindehaus.

Auch viele Gemeindeversammlungen fanden zwischenzeitlich nicht mehr statt. So wurden die Bürgerinnen und Bürger ihres direktdemokratischen Mittels beraubt. Sie konnten nicht mehr vor Ort mitdiskutieren, Fragen stellen und letztlich abstimmen. Stattdessen wurden die Stimmberechtigten von vielen Gemeinden an die Urne gerufen, um über die wichtigsten Geschäfte abzustimmen.