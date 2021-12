Touch the Mountains Interlaken – Nur noch wenige Tickets für den «Golden Circle» Am 1. Januar sind Dodo, Dabu Fantastic und Lo & Leduc am Touch the Mountains zu Gast. Die Tickets direkt vor der Bühne sind fast ausverkauft.

Touch the Mountains Interlaken, 1. Januar 2020 Foto: PD

Bald ist es so weit: Am 1. Januar steigt in Interlaken das Touch the Mountains. Der Anlass beginnt um 13 Uhr. Um 14 Uhr tritt die sechsköpfige Liveband von Dabu Fantastic auf die Bühne und «garantiert volles Gefühl und volle Action», wie die Veranstalter mitteilen. Um 16 Uhr übernimmt der selbst ernannte «Minister of Good Vibes» Dodo mit seiner Band und bringt nebst Songs seines neuen Albums auch seine grossen Hits wie «Hippie-Bus» oder «Brütigam». Zum Abschluss des Touch the Mountains 2022 spielen um 18 Uhr Lo & Leduc.

Im Kursaal-Park Interlaken findet in Zusammenarbeit mit Starvegas.ch ab 13 Uhr ein Side-Event mit verschiedenen Getränke- und Verpflegungsständen, beheizten Zelten zum Verweilen und gemütlichem Beisammensein statt. Für all diejenigen, die etwas mehr Action wollen, steht die Bullriding-Anlage im Kursaal-Park kostenlos zur Verfügung.

Limitierte Plätze direkt vor der Bühne

Gemäss aktuellen Angaben der Veranstalterin sind zurzeit noch wenige Tickets für den sogenannten Golden Circle im Vorverkauf erhältlich. Vor Ort könne man den Ticketverkauf nicht mehr garantieren, heisst es. Die Golden-Circle-Tickets können ab 25 Franken über www.seetickets.ch und www.touchthemountains.ch erworben werden.

Aufgrund der aktuellen Situation und der behördlichen Bestimmungen ist der Zutritt zum Touch the Mountains ausschliesslich mit gültigem Covid-Zertifikat (3G, ab 16 Jahren) möglich. Damit die Teilnehmerzahl kontrolliert werden kann, benötigen alle Gäste (ab 12 Jahren) eine Eintrittsschleife für den Geländezutritt. Der Eintritt auf das Gelände bleibt aber weiterhin für alle Gäste kostenlos.

Die limitierten und kostenlosen Eintrittsschleifen sind seit Anfang Dezember bei sämtlichen Partnern erhältlich.

pd

