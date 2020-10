Nach Gebetswochenende – Nur noch wenige neue Corona-Ansteckungen Nach dem Superspreader-Gebetswochenende in zwei hinduistischen Einrichtungen in Thun und Steffisburg von Ende September bleiben die Gebetshäuser weiter geschlossen. Barbara Schluchter-Donski

Das Gebäude an der Seestrasse 14 in Thun. Im Haus mit mehreren Mietern ist auch ein hinduistischer Verein ansässig. Nach einem Gebetswochenende ist es zum Corona-Ausbruch gekommen. Foto: Gabriel Berger

Es war ein regelrechter Superspreader-Anlass: An einem Gebetswochenende von zwei hinduistischen Glaubensgemeinschaften vom 24. bis zum 26. September in Thun und Steffisburg kam es zu mehreren Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Der Fall wurde am Montag bekannt. Gemäss Angaben der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion befanden sich bisher 15 Personen, die die Anlässe besucht hatten, in Isolation sowie zwei weitere Personen auf der Intensivstation von Spitälern. Rund 50 Personen mussten in Quarantäne.