Verkehr in Signau – Nur noch mit Tempo 30 durchs Dorf Der Gemeinderat will den Verkehr verlangsamen. Er nimmt damit ein Thema auf, das vor 15 Jahren noch keine Chance hatte. Susanne Graf

Eng und wenig übersichtlich. Die Verkehrssicherheit hat in Signau schon öfter zu reden gegeben. Foto: Thomas Peter

Die SP Signau war der Zeit offenbar voraus. 2006 hat sie eine Initiative lanciert und innert kürzester Zeit 245 Unterschriften gesammelt. Ihre Forderung: Tempo 30 durchs Dorf. Doch das Stimmvolk sagte Nein. Neuralgische Punkte wurden daraufhin mit baulichen Massnahmen entschärft. Aber das Thema Verkehrssicherheit ist nicht vom Tisch.

Jetzt liess der Gemeinderat vom Ingenieurbüro B+S AG eine Situationsanalyse erarbeiten. Diese decke diverse Schwachstellen auf, steht in einer Medienmitteilung. An der Gemeindeversammlung orientierte der Gemeinderat darüber: An mehreren Orten sei die Strasse zu unübersichtlich oder zu eng. Die Trottoirs seien teilweise schmaler als vorgeschrieben. Hinzu kommt dass der Gehweg wiederholt durch Hausvorplätze unterbrochen wird und damit nicht hindernisfrei ist.