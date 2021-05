Abstiegskampf spitzt sich zu – Nur noch Endspiele für den FC Köniz Der FC Breitenrain und der FC Köniz trennen sich in der Abstiegsrunde der Promotion League 2:2. Für die Könizer hat sich die Lage im Abstiegskampf trotz des Punktgewinns verschlechtert. Adrian Lüpold

Kurz vor dem 1:1-Ausgleich umkurvt Breitenrains Miran Maksuti den Könizer Torhüter Remo Kilchhofer. Foto: Manuel Zingg

Langsam aber sicher spitzt sich die Lage zu für den FC Köniz im Abstiegskampf der Promotion League. Zwar bewies die Mannschaft von Trainer Silvan Rudolf auswärts im Derby beim FC Breitenrain viel Moral und erzwang dank eines Kopfballtreffers von Henry Acosta sechs Minuten vor Schluss den 2:2-Ausgleich. Weil die AC Bellinzona ihre Auswärtspartie bei Sion II jedoch 3:1 gewann, wuchs der Rückstand des abstiegsbedrohten FCK auf die Tessiner und auf das rettende Ufer vier Runden vor Schluss bereits auf fünf Punkte an.

Die Resultate Infos einblenden Promotion League. Abstiegsrunde. Breitenrain – Köniz 2:2. YF Juventus – Münsingen 5:2. Sion II – Bellinzona 1:3. Zürich II – Black Stars 0:2. – Rangliste (je 18 Spiele): 1. YF Juventus Zürich 27. 2. Black Stars 24. 3. Breitenrain 22. 4. Zürich II 21. 5. Sion II 20. 6. Bellinzona 19. 7. Köniz 14. 8. Münsingen 4. – Die zwei letzten Teams steigen in die 1. Liga ab.

«Dass wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielten, ist für die Moral und für die kommenden Spiele sicher gut», sagte der Könizer Marco Stauffiger, der gegen Breitenrain in Abwesenheit des gesperrten Captains Samir Naili die Binde trug. Man dürfe die aktuelle Situation aber auch nicht kleiner reden, als sie sich derzeit präsentiere, meinte der Aussenverteidiger nach dem Derby und ergänzte: «Für uns gibt es nur ein Motto: immer weitermachen und immer an unsere Stärken glauben.»

Breitenrains Chancenwucher

Dass die Könizer auf dem Spitalacker am Ende ein Remis ergatterten und in der letzten Szene des Spiels bei Antonio Lukarovs Volleyschuss an den Pfosten sogar fast noch zum Sieg gekommen wären, war teils Breitenrains Chancenwucher in der ersten Halbzeit geschuldet. Die Stadtberner hatten in der Startphase nämlich vehement auf den frühen Kopfballtreffer des Könizers Stephan Andrist (8.) reagiert. Sie diktierten nach dem Rückstand den Rhythmus der Partie, kesselten den FCK ein erspielten sich eine Fülle von klaren Einschussmöglichkeiten.

Der Könizer Antonio Lukarov hat kurz vor Schluss den Siegestreffer auf dem Fuss, wird aber nur den Pfosten treffen. Foto: Manuel Zingg

Allein zwischen der 12. und der 23. Minute verpassten die Stadtberner vier Topchancen, zweimal davon aus kürzester Distanz. Erst ein fataler Fehlpass der Könizer in der Rückwärtsbewegung ermöglichte der Equipe von Coach Martin Lengen in der 33. Minute dann das überfällige 1:1. Stürmer Miran Maksuti spekulierte im richtigen Moment, schnappte sich den Ball, umkurvte Köniz-Goalie Remo Kilchhofer und schob zum Ausgleich ein.

Hurters Traumtor

Nach der Pause wehrte sich Köniz deutlich besser, gestaltete die Partie offener und holte sich Spielanteile zurück. Breitenrain brannte nicht mehr das gleiche Feuerwerk ab wie im ersten Spielabschnitt, wirkte in seinen Aktionen aber dennoch eine Spur zielstrebiger als die Gäste.

Breitenrain-Captain feiert seinen Traumtreffer zur 2:1-Führung. Foto: Manuel Zingg

So wie in der 62. Minute, als Breitenrains Marco Hurter seine Farben nach einer einstudierten Cornervariante 2:1 in Führung schoss. Der FCB-Captain nahm nach einem flachen Pass in seinen Lauf aus rund 25 Metern volles Risiko und hämmerte die Kugel vorbei an Freund und Feind ins Tor. «Den habe ich ziemlich gut getroffen», sagte der Aussenverteidiger nach dem Spiel mit einem Augenzwinkern. Gleichzeitig ärgerte sich der Captain des Quartierclubs aber auch über den Ausgleich des FCK. «Wir hatten schon in der ersten Halbzeit genügend Chancen für den Sieg», meinte Hurter, der bei einem Lattentreffer nach einer Freistossflanke in der 72. Minute auch noch Pech bekundet hatte.

Während Breitenrain mit acht Punkten Vorsprung auf den FCK beruhigt auf die nächsten Partien blicken kann, befinden sich die Berner Vorstädter mehr denn je in der Bredouille. «In den restlichen vier Runde warten nur noch auf Endspiele auf uns», beschrieb Ersatzcaptain Marco Stauffiger die Lage der Könizer nach dem Derby treffend.

