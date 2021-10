Leserreaktionen – «Nur noch eine Impfung erlaubt die Teilnahme» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu der Covid-Zertifikatspflicht.

Das Testangebot werde so stark verringert, dass nur noch eine Impfung die Teilnahme am Alltag zulasse, schreibt eine Leserin. Foto: Adrian Moser

Zu «Nun geraten die privaten Schnelltester unter Beschuss»

Solange der Bund die Tests bezahlte, waren diese völlig ok, allerseits anerkannt und sogar gefördert mit dem Slogan «testen testen testen». Insbesondere der Kanton Bern will nun den Nasaltest verbieten und massiv strengere Auflagen durchzwängen. Da geht es doch nicht um angebliche Qualität, sondern das Testangebot soll so stark reduziert und verunmöglicht werden, dass nur noch eine Impfung die Teilnahme am täglichen Leben und Arbeiten zulässt. Das stinkt doch zum Himmel! Anna Thüler, Bern

Zu «Wenn das Dorf den Menschen entwächst»

Nicht nur in Belp oder Münsingen wird die Lebensqualität der bereits Wohnenden durch die Innenentwicklung berührt. Auch der Gemeinderat von Riggisberg beschliesst, in Eigenregie, unglaubliche Bauprojekte. Im ältesten Dorfteil der Gemeinde, bestehend aus Holzhäusern mit Giebeldächern und freiem Blick auf das Markenzeichen von Riggisberg, dem Schloss, bewilligt er ein weisses Flachdachhaus. Der gleiche Gemeinderat schreibt, dass die Fassade des Schlosses Riggisberg und deren Umgebung eine wunderschöne Realkulisse sei. Dieser Meinung war auch der Heimatschutz des Kantons Bern. Er hat alles versucht, der Gemeindebehörde aufzuzeigen, dass dieses geplante Gebäude nicht der Bauordnung der Gemeinde Riggisberg entspricht. Aber eben, sogar die Lokalhistoriker haben resigniert – der Gemeinderat hat immer recht! Urs Haldimann, Riggisberg

Zu «Ansteckungszahlen stagnieren, Belastung der Spitäler bleibt hoch»

Der Bundesrat versprach die Massnahmen aufzuheben wenn sich die Situation entspannen und alle Impfwilligen geimpft sein werden. Nun hat er sie mit der eingeführten Zertifikatspflicht aber verschärft. Auch Anne Lévy, Direktorin des Bundesamt für Gesundheit, versprach: Sollten die Zahlen sinken, werde die Zertifikatspflicht aufgehoben. Und nun? Was läuft hier eigentlich? Peter Ernst-Jost, Brienz

