Reformierte Kirchgemeinde Steffisburg – Nur noch 18 Grad in den Kirchen Wegen der drohenden Energieknappheit setzt die reformierte Kirchgemeinde Steffisburg per sofort diverse Energiesparmassnahmen um.

Die Dorfkirche Steffisburg. Sie wird aus Energiespargründen ab sofort nur noch auf maximal 18 Grad geheizt. Foto: Markus Hubacher

«Ab sofort werden kirchliche Gebäude nur noch reduziert beheizt», schreibt die Kirchgemeinde Steffisburg in einer Medienmitteilung. Für Kirchenräume bedeute dies einen Richtwert von maximal 18 Grad, für Verwaltungsräume und Säle sowie Sitzungszimmer bei Nutzung maximal 20 Grad. Eingänge, Vor- und Nebenräume und selten genutzte Räume werden auf maximal 16 bis 18 Grad beheizt.

«Wenn immer möglich wird die Temperatur zwischen den Anlässen auf 16 Grad abgesenkt und Veranstaltungen, welche unter der Woche in der Dorfkirche stattfinden, werden sofern möglich ins Kirchgemeindehaus Oberdorf verschoben.» Kirchgemeinde Steffisburg

In der Dorfkirche werde der Energieverbrauch optimiert, indem mit den einzelnen Heizbereichen gearbeitet werde. «Wenn immer möglich wird die Temperatur zwischen den Anlässen auf 16 Grad abgesenkt und Veranstaltungen, welche unter der Woche in der Dorfkirche stattfinden, werden sofern möglich ins Kirchgemeindehaus Oberdorf verschoben», schreibt die Kirchgemeinde weiter.

Zudem würden Belegungen der Dorfkirche in den Monaten Januar und Februar 2023 nach Möglichkeit nur an den Wochenenden durchgeführt, an denen Gottesdienste stattfinden, ansonsten will die Kirchgemeinde auch hier nach Möglichkeit auf das Kirchgemeindehaus Oberdorf auszuweichen.

Im Kirchenraum der Kirche Sonnenfeld wird die Bankheizung ebenfalls nur sparsam eingesetzt, und falls möglich soll auch hier in den Saal im Untergeschoss ausgewichen werden.

Kirchen nicht mehr beleuchtet

«Zusätzlich werden als sichtbares Zeichen gegenüber der Bevölkerung die Fassaden der Dorfkirche und der Kirche Fahrni nicht mehr beleuchtet», teilt die Kirchgemeinde weiter mit. Die Aussenbeleuchtung bei den kirchlichen Gebäuden werde aus Sicherheitsgründen bis 22 Uhr belassen.

Auf die traditionellerweise aufgestellten Weihnachtsbäume wird nicht gänzlich verzichtet, jedoch würden diese mit LED-Lichterketten geschmückt und bescheidener ausfallen als in früheren Jahren. Die Beleuchtung der Weihnachtsbäume werde auf die Adventszeit mit eingeschränkter Betriebszeit in den Abendstunden beschränkt.

«Mit den verabschiedeten Massnahmen und deren Umsetzung hofft die Kirchgemeinde, einen Teil zur Entschärfung der Lage beizutragen», schreibt diese abschliessend.

pd/don

