«Trend zu einem Zweiparteiensystem»? Die Zukunft hält sich nicht immer an die Prognosen. Foto: SonntagsZeitung vom 20. Mai 2007.

Im Sommer 2007 wagten wir einen Blick in die Zukunft und stellten uns in einer achtteiligen Serie vor, wie die Schweiz im Jahr 2020 aussehen könnte. Manche Voraussage ist eingetroffen, in anderem lagen wir kolossal daneben. Eine Pandemie hatten wir ohnehin nicht auf dem Radar.

Volltreffer landeten wir mit der Prognose, dass Simonetta Sommaruga und Karin Keller-Sutter in den Bundesrat gewählt werden. Auch die Wahl von Peter Maurer zum Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sagten wir voraus, und Toni Brunner wurde tatsächlich Parteipräsident der SVP.

Hier behielt die Glaskugel der Redaktion Recht: Tatsächlich ist China zur Weltwirtschaftsmacht aufgestiegen. Foto: SonntagsZeitung vom 10. Juni 2007

Manch Schweizer Wirtschaftskonzern hielt sich an unser Drehbuch: Urs Rohner wurde Präsident der Credit Suisse, Peter Voser bei ABB, und Jörg Reinhardt ersetzte Daniel Vasella bei Novartis.

Vorausgesehen haben wir die Umbenennung der CVP, allerdings tippten wir auf «Sozial-Liberale Volkspartei» statt «Die Mitte». Richtig lagen wir mit der Einschätzung, dass der EU-Beitritt kein Thema mehr sein würde, dass die grosse Unternehmenssteuerreform gelingt, dass China rasant zur Wirtschaftsmacht aufsteigt und dass es unter Druck der USA gerät, «die mit Sanktionen und protektionistischen Massnahmen wie Zöllen und Einfuhrbeschränkungen für chinesische Produkte drohten».

«Versprechen sind die einzigartige menschliche Art, die Zukunft zu ordnen, sie vorhersehbar und zuverlässig zu machen, soweit dies menschlich möglich erscheint.» Hannah Arendt

Unsere hellseherischen Fähigkeiten waren aber begrenzt, wie die lange Liste der Fehlprognosen zeigt. Martin Bäumle und Adrian Amstutz wurden nicht Bundesrat, Pascale Bruderer nicht Präsidentin der Sporthilfe, Christa Markwalder nicht FDP-Präsidentin, Martin Werlen nicht Bischof von Chur, Doris Leuthard nicht WTO-Direktorin, Hansueli Loosli nicht Rewe-Chef, Urs Riedener nicht Chef von Lindt & Sprüngli (sondern von Emmi), Philippe Gaydoul nicht Migros-Präsident und weder Roger Schawinski noch Christoph Bürge Fernsehdirektor. Statt steil aufzusteigen, wie von uns vorhergesagt, stürzten Peter Wuffli (UBS), Roman Burger (Unia) und Pierre Maudet tief ab.

Die 3-D-Technologie steckt noch in den Kinderschuhen: Diese Szenarien sind vorerst also veschoben. Foto: SonntagsZeitung vom 1. Juli 2007

Die Produktion der Swatch wurde nicht eingestellt, die Swisscom nicht an die deutsche Telekom verkauft und Ringier nicht vom deutschen Springer-Verlag übernommen. Die Rohstoffpreise sind nicht gestiegen, sondern gesunken. Es gibt weder die vorhergesagte Berufsarmee noch Rentenalter 66, weder die unterirdische Schnellbahn zwischen Genf und Zürich noch ein neues AKW. Autofahrer werden bei zu hohem Benzinverbrauch nicht am Weiterfahren gehindert, und Übergewichtige zahlen keine Zuschläge im Flugzeug.

Der Rückblick lässt uns demütig werden beim Ausblick auf das kommende Jahr und bei Voraussagen, wie Corona die Welt verändern wird. Wie schnell schaffen wir es, genügend Menschen zu impfen? Wann können wir wieder grosse Feste feiern und unsere Grosseltern umarmen? Was kommt nach Trump? Wenn Menschen von der Zukunft sprechen, lachen die Götter, lautet ein chinesisches Sprichwort.

Die Philosohpin Hannah Arendt meinte, Versprechen seien «die einzigartige menschliche Art, die Zukunft zu ordnen, sie vorhersehbar und zuverlässig zu machen». Ein Versprechen abgeben und es einhalten: eine schöne Weise, die eigene Zukunft vorherzusagen.