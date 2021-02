Abstimmungsgegner im Interview – «Das teure Umgraben des Hirschengrabens ist nicht unbedingt nötig» Der Architekt Martin Zulauf ist erklärter Gegner der Baumassnahmen rund um den Berner Bahnhof und den Hirschengraben. Seine Gründe dafür erklärt er im Interview. Benjamin Bitoun

Architekt Martin Zulauf lehnt die Unterführung zum Hirschengraben entschieden ab. Foto: Raphael Moser

Am 7. März stimmen die Stimmberechtigten der Stadt Bern über flankierende Massnahmen zum Ausbau des Bahnhofs ab. Es geht um einen Kredit von 112 Millionen Franken. Rund die Hälfte soll als Beiträge von Bund und Kanton in die Stadtkasse zurückfliessen.

Wenn es nach dem Willen von Martin Zulauf geht, wird es nicht so weit kommen. Als Mitglied eines Gegnerkomitees lehnt der 70-jährige Architekt die Vorlage entschieden ab. Dabei ist Zulauf eigentlich nicht als Gegner von städtischen Grossprojekten bekannt: Er vertritt die GFL von Stadtpräsident Alec von Graffenried in der Betriebskommission des städtischen Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik. Zudem amtet er als Präsident der Infrastrukturgenossenschaft Holliger, in der die sechs gemeinnützigen Wohnbauträger vertreten sind, die von der Stadt für den Bau der Siedlung auf dem Warmbächli-Areal berücksichtigt wurden.