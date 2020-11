Eislauf im Emmental – Nur für Trainings sind die Eisbahnen offen Zuerst ging ausser für die Profi-Eishockeyaner in den Emmentaler Eishallen gar nichts mehr. Seit dieser Woche dürfen auch andere wieder aufs Eis. Aber nicht Krethi und Plethi. Susanne Graf

Angehende Eiskunstläufer müssen sich gedulden: Vorerst können sie ihre Fertigkeiten nicht trainieren. Walter Pfäffli

Am 24. Oktober wurde es still in den Emmentaler Eishallen. Nur im Langnauer Ilfisstadion tat sich noch etwas, aber nur dann, wenn die erste Mannschaft der SCL Tigers trainierte. Ansonsten herrschte eine Woche lang Ruhe. Geleitet vom Bestreben, das Coronavirus einzudämmen, hatte der Kanton Bern verschiedene Massnahmen beschlossen, unter anderem die Schliessung öffentlicher Einrichtungen. Auch Sport- und Fitnesscenter fielen darunter. Damit war es ebenfalls vorbei mit dem öffentlichen Eislaufen.

Doch nun teilt die Sportbetriebe Brünnli AG mit, dass sie ab dem 5. November auf der Kunsteisbahn in Hasle einen reduzierten Betrieb aufnehme. Sie begründet dies damit, dass der Regierungsrat des Kantons Bern am Donnerstag vergangener Woche eine Änderung seiner Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie beschlossen habe. «So sind unter Einhaltung der Vorschriften des Bundes geleitete Trainings in Kleingruppen von höchstens 15 Personen in Eissportanlagen ab sofort wieder erlaubt», schreibt sie.