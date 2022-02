Umstrittene Kolonialismus-Doku – «Nur für einen kranken Menschen ist Töten ein einfacher Akt» Kolonialismus, Völkermord und Rassismus: In der aufwühlenden Doku-Reihe «Rottet die Bestien aus!» auf Arte verdichtet Raoul Peck 700 Jahre europäischer Verbrechen. Jörg Häntzschel

«Die Welt, wie Sie sie sehen, ist eine eurozentrische Konstruktion.» Ein zum Tode Verurteilter auf dem elektrischen Stuhl im Gefängnis Sing Sing im Bundesstaat New York. Bild: Getty Images

In seiner Doku «Rottet die Bestien aus!» erzählt Raoul Peck die lange Geschichte der von Europäern begangenen Gewalt, vom Sklavenhandel und der Ausbeutung und Ausrottung der Indigenen in Amerika über den Kolonialismus in Afrika bis hin zum Holocaust.