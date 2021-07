Ansteckung mit Covid-19 - Nur einer von Zehntausend vollständig Geimpften infiziert sich

Ansteckung mit Covid-19 – Nur einer von zehntausend vollständig Geimpften infizierte sich bis jetzt Vor allem bei älteren Leuten und Menschen mit Vorerkrankungen wirkt der Impfschutz nicht immer vollständig. Für sie dürfte eine Auffrischung schon bald Sinn machen, ist Experte Huldrych Günthard überzeugt. Anielle Peterhans

Über vier Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind vollständig geimpft. Seit Ende Januar haben sich 379 Personen trotzdem angesteckt. Foto: Dominik Plüss

Medienberichte weltweit warnen: Trotz doppelter Impfung kann es zu Ansteckungen mit Corona kommen. Bisher fehlten verlässliche Quellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion unter vollständig Geimpften wirklich ist und was mögliche Gründe für sogenannte Impfdurchbrüche sind.



Neuste Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigen nun: Seit Ende Januar haben sich trotz vollständiger Impfung 379 Personen angesteckt (Stand 28. Juni 2021). Das BAG will die Impfdurchbrüche ab Donnerstag neu in ihrem wöchentlich Bulletin ausweisen.

Laut BAG-Sprecher Daniel Dauwalder ist die tatsächliche Zahl von Impfdurchbrüchen noch etwas höher: Bei etlichen Menschen, die sich trotz Impfung angesteckt hätten, sei der Impfstatus weder in einem Spital noch ambulant erfasst worden. Das BAG geht davon aus, dass viele Ärztinnen und Ärzte die entsprechenden Formulare nicht ausgefüllt oder ans BAG geschickt haben. Nicht bekannt ist die Anzahl der doppelt Geimpften, die sich angesteckt haben, deren Krankheitsverlauf aber so milde verlief oder gar nicht bemerkt wurde, dass sie gar keine ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen und keine Tests gemacht haben - und somit statistisch nicht erfasst wurden. Die Zahlen würden sich aber trotz dieser Umstände im Rahmen dessen bewegen, was durch die Zulassungsstudien zu erwarten gewesen sei, betont das BAG. Aktuell sind 47,4 Prozent oder über vier Millionen Schweizerinnen und Schweizer vollständig gegen das Coronavirus geimpft.