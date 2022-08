Baudirektor lanciert Tempo 30 – «Nur einer hat geflucht» Im Zentrum von Münsingen gilt nun Tempo 30. Das soll den Verkehr flüssiger und sicherer machen – könnte am Anfang aber für Verwirrung sorgen. Johannes Reichen

Regierungsrat Christoph Neuhaus verteilt Flyer: «Häbet Sorg.» Foto: Franziska Rothenbühler

Morgens um 9 Uhr steht Bau- und Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus an der Strasse und verteilt Güezi an die Autofahrerinnen und Autofahrer. Und ein Flugblatt mit Informationen zum neuen Verkehrsregime in Münsingen. Die meisten halten an, ein paar kennt er, andere fahren einfach an ihm vorbei.