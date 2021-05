Mobility-Pricing

Abo Pilotprojekte gegen Stau Wer in die Stadt will, bezahlt – das blüht Schweizer Autofahrern

In Zukunft könnte es kosten, über eine Brücke oder in die City zu fahren. Der Bundesrat will neue Verkehrsabgaben testen. Auffällig: Automobilisten müssten in den meisten Städten zahlen, ÖV-Benutzer nicht.