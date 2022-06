Ermordeter Nationalheld Kongos – Nur ein Zahn kehrt zurück Die Überreste des ermordeten Präsidenten Patrice Lumumba werden in die Demokratische Republik Kongo überführt. Sein Körper wurde einst in Säure aufgelöst. Bernd Dörries aus Kapstadt

Der belgische Premier Alexander De Croo und sein kongolesischer Amtskollege Jean-Michel Sama Lukonde bei der Übergabe des Zanes von Patrice Lumumba. Foto: Kenzo Tribouillard (AFP)

Sie haben die Flagge der Demokratischen Republik Kongo über den Sarg gelegt, im Innenhof des Egmont-Palasts in Brüssel stehen am Montagmorgen die Soldaten Spalier, eine Kapelle spielt die Nationalhymne des Kongo, und auf einem Bildschirm ist das Bild von Patrice Émery Lumumba zu sehen, der vor 61 Jahren ermordet, in den Jahrzehnten seitdem aber nie begraben wurde. Weil lange nichts da war, was man hätte beisetzen können. Jetzt gibt es zumindest seinen Zahn, der in dem grossen Sarg liegt, in einer kleinen handgefertigten Schachtel mit weissem Bezug.