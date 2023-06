Personalreglement Stadt Bern – Nur ein Stadtteil wehrte sich dagegen Die Verlierer der Abstimmung warnen vor der «grossen Hypothek», welche das Personalreglement bedeute. «Das ist machbar», sagt hingegen der Stadtpräsident. Brigitte Walser

Stadtpräsident Alec von Graffenried (in der Mitte im Bild) zeigte sich am Sonntag erleichtert über das Abstimmungsresultat. Foto: Nicole Philipp

Es war von den zwölf städtischen Vorlagen die am meisten umstrittene und sie hatte die breiteste Gegnerschaft. Trotzdem ist am Schluss das Resultat klar: 57,6 Prozent sagten am Wochenende Ja zum neuen Personalreglement für Angestellte der Stadt. Der links-grünen Politik, die sich im Ja-Komitee engagierte, gelang es einmal mehr, eine satte Mehrheit hinter sich zu scharen. Da half auch nichts, dass das Gegner-Komitee von GLP bis SVP geeint wie selten auftrat.