Albert Hofmann – Nur ein Schweizer konnte vor 80 Jahren auf LSD stossen Chemiker müssten Mystiker sein, sagte Hofmann. Zugleich forschte er als gewissenhafter Wissenschaftler, der es bodenständig mochte. Der Kult um seine Substanz stiess ihn ab. Jean-Martin Büttner

Er nannte das LSD «mein Sorgenkind»: Der Badener Chemiker Albert Hofmann, angestellt bei Sandoz. Foto: PD

Später notierte er in seinem Versuchsprotokoll zwei Sätze, deren Lakonie nicht ahnen lassen, was er durchgemacht hatte: «Mit Velo nach Hause. Von 18 bis ca. 20 Uhr schwerste Krise.» Das war am 19. April 1943, einem lauen Nachmittag im vierten Kriegsjahr, als Albert Hofmann in seinem Labor bei Sandoz Basel einen Selbstversuch unternahm.