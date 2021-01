Langnauer verlieren erneut – Nur ein Punkt – aber bald viel Geld für die SCL Tigers Die Emmentaler rehabilitieren sich zwar, das 3:4 nach Verlängerung gegen Davos bedeutet aber dennoch die fünfte Niederlage in Serie. Philipp Rindlisbacher

Engagiert und angriffig: Die SCL Tigers (in der Mitte Flavio Schmutz) sorgen für viel Betrieb vor dem Davoser Tor. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

0:5 im ersten, 2:9 im zweiten und 3:4 nach Verlängerung im dritten Spiel: Nein, Davos wird in dieser Saison nicht mehr Langnaus Lieblingsgegner. Immerhin waren die SCL Tigers im dritten Vergleich mit den Bündnern erstmals ein ernst zu nehmender Gegner und nicht mehr derart überfordert, dass sie Mitleid erweckten.

Im Gegenteil, das Heimteam hatte gar mehr vom Spiel. 14:5 lautete das Schussverhältnis im ersten Drittel, 31:15 nach 40 Minuten. Langnau war die präsentere und kreativere Equipe, nur mangelte es einmal mehr an Durchschlagskraft.

Und doch fehlte wenig, und die Tigers hätten alle drei Punkte in der Ilfishalle behalten. Davos glich erst drei Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit und eher zufällig aus. Zuvor hatten die Emmentaler ausgerechnet in den «Special Teams», in denen sonst so wenig funktionieren will, die Wende herbeigeführt: Topskorer Ben Maxwell traf im Powerplay aus spitzem Winkel, Julian Schmutz reüssierte in Unterzahl. Der Stürmer sass dann auf der Strafbank, als Enzo Corvi in der Verlängerung zum 3:4 traf. Ausgerechnet Schmutz – er wird auf die kommende Saison hin nach Davos wechseln.

Es war ein bitteres Verdikt für Langnau, zumal die Unparteiischen in der Overtime diverse fragwürdige Entscheide gegen das Heimteam gefällt hatten.

Die 3 Infos einblenden Christian Wohlwend

Der Davoser Coach enervierte sich ob den Unparteiischen, weil diese den Check Larri Leegers gegen Aaron Palushaj (15.) nicht sanktionierten. Der Amerikaner beklagte danach Kopfschmerzen und konnte nicht mehr mittun. Alain Bircher

Eben erst von Langenthal zurückgekehrt, unterlief dem Tigers-Verteidiger vor dem 0:1 ein folgenschwerer Scheibenverlust. Dominic Buchli

In Langnau sollte der Davoser Spielpraxis sammeln, doch nach drei Partien wurde die Ausleihe bereits beendet. Der Verteidiger überzeugte nicht.

Weiter geht es für die Tigers am Sonntag bei den ZSC Lions. Bis dannzumal wird der Club auch den Antrag für die erste Tranche der A-fonds-perdu-Beiträge des Bundes eingeben. Es geht um die Periode zwischen dem 29. Oktober und 31. Dezember, für jedes der sieben Heimspiele ohne Zuschauer werden die Tigers etwas mehr als 100’000 Franken erhalten.

Nur dürfte es eine gewaltige Herausforderung werden, die daran geknüpfte Bedingung zu erfüllen: Sämtliche Saläre über 148’200 Franken müssen um 20 Prozent gekürzt werden – gerade für Vereine mit ohnehin schon eher tiefen Löhnen ist dies äusserst schwer umsetzbar.