Blitzaktion im Schönbergpark – Nur ein kurzes Gastspiel der Berner Hausbesetzer Am Dienstag besetzte ein Kollektiv eine städtische Liegenschaft an der Laubeggstrasse in Bern. Lange dauert die Aktion allerdings nicht. Michael Bucher

Das denkmalgeschützte Wohnhaus am Rande des Schönbergparks wird im kommenden Halbjahr für 3,18 Millionen Franken saniert. Foto: Franziska Rothenbuehler

Die Berner Hausbesetzerszene ist in der Nacht auf Dienstag mal wieder in Erscheinung getreten. Ihr Ziel: das stattliche Wohnhaus an der Laubeggstrasse 40, das sich am Rande des Schönbergparks befindet. Das Gebäude gehört der Stadt Bern, genauer: dem städtischen Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik. Für 3,18 Millionen Franken will die Stadt den ehemaligen Herrenstock sanieren und die neuen Wohnungen ab Frühjahr 2022 zu Marktmieten und nach Möglichkeit an Familien vermieten.

Besetzt wurde die Liegenschaft von einem Kollektiv namens Matsutake, wie es auf dem linksautonomen Infoportal Barrikade.info heisst. Laut dem Communiqué handelt es sich beim Kollektiv um rund ein Dutzend Menschen unterschiedlichen Hintergrunds. Studenten, Sozialarbeiterinnen, Handwerker seien darunter, aber auch eine junge Familie und «Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus aufgrund ihrer Herkunft».