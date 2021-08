Leserreaktionen – «Nur ein gesundes Volk hilft der Wirtschaft» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Zaudern vieler Schweizer sich impfen zu lassen.

Bei vielen Schweizerinnen und Schweizern fehlt der Eintrag im Impfbüchlein noch – warum? Foto: KEYSTONE

Zu «Fünf mögliche Erklärungen, warum sich die Schweizer Bevölkerung seltener immunisiert»

Als Genesene (dies schon seit 11 Monaten und daher ohne Zertifikat) bereitet mir die immer grösser und emotionaler werdende Impfdiskussion Sorgen. Meine Erklärung, warum ich mich nicht impfen lassen möchte: Ich habe Respekt, ja sogar Angst vor dem Impfstoff. In einem knappen Jahr wurde dieser entwickelt. Es ist der erste mRNA-Impfstoff. Studien wurden gemacht, jedoch kann verständlicherweise noch nicht von umfassenden Langzeitstudien gesprochen werden. Ich habe Angst, was dieser Impfstoff in meinem Körper bewirkt. Nicht den Pieks, auch nicht die kurzfristigen Nebenwirkungen fürchte ich. Vielmehr mache ich mir Gedanken, was der Impfstoff längerfristig in meinem Körper auslöst. Ich versuche weiterhin dem immer grösser werdenden Druck standzuhalten. Ich gebe mein Bestes, um geimpften und nichtgeimpften Menschen tolerant zu begegnen und meine Mitmenschen und mich mit dem Einhalten der Massnahmen zu schützen. Annette Gastpar-Haller, Bern

Schauen wir kurz zurück auf die drei Epidemien der Kinderlähmung ab 1941. Dank der Durchimpfung von 85 Prozent der Bevölkerung gab es ab 1982 keine Fälle mehr. Nun ist auf der ganzen Welt das Corona-Virus ausgebrochen. In kurzer Zeit gelang es der Wissenschaft, einen Impfstoff herzustellen. Die Gegner haben fadenscheinige Beweise gegen das Impfen. Wenn sich Menschen zu einem Studium der Wissenschaft entscheiden, dürfen wir mit Vertrauen hoffen, dass es den Menschen helfen soll. Brüllt nur weiter so, es führt zu einer Zweiklassengesellschaft. Jetzt ist die Impfung noch gratis. Später macht der Steuerzahler nicht mehr mit, den Ungeimpften die Kosten der Tests zu zahlen. Wie viele Jahre wollt ihr das Theater noch weiter führen? In allen Ländern machen die Gegner Druck und der gleiche Fehler, es wird immer zu schnell geöffnet und der nächste Tiefschlag folgt. Die Einsicht und die Rücksicht auf die Geimpften kennen nicht alle. Nur ein gesundes Volk hilft der Wirtschaft aufwärts. Erwin Baur, Gunten

Zu «Verzweifelter Kampf gegen die geplante Ausschaffung»

Diese Beamtenwillkür ist extrem besorgniserregend. Hier wird ein Theater auf Kosten des Steuerzahlers abgehalten. Wir können politische Systeme in anderen Ländern nicht ändern. Die Verfolgung der Gegner ist in vielen Ländern genau so bekannt, wie die Gefangenschaft und Ermordung. Wir können nicht Hunderttausende aufnehmen, klar! Aber hier hat die «humanitäre» Schweiz einen integrierten, selbstversorgenden Verfolgten. Trotzdem wurde der Asylantrag zweimal abgewiesen. Das ist eine rechtmässige Schlamperei. Mark Gasche, Kirchberg

Fehler gefunden?Jetzt melden.