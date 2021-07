FC Thun beendet Trainingslager – Nur ein Ausfall trübt die Idylle im Saanenland Trotz der Niederlage im Testspiel gegen Xamax zieht Trainer Carlos Bernegger ein positives Fazit nach der Woche im Berner Oberland. Peter Berger

Trainer Carlos Bernegger schwärmt von den Bedingungen im Trainingslager. Archivfoto: Raphael Moser

Am Sonntagmittag hat der FC Thun das einwöchige Trainingslager im Saanenland beendet. «Ich war schon an vielen Orten», sagt Carlos Bernegger, «aber die freundlichen Leute und die Top-Bedingungen machten das zu einer fantastischen Woche.» Am positiven Fazit konnte auch die 0:1-Niederlage am Samstagabend gegen Xamax nichts ändern. «Wir hätten aufgrund der zweiten Halbzeit mehr verdient gehabt», meint der Trainer im Wissen, dass Resultate in Testpartien keine Bedeutung haben.

Zum Einsatz kamen auch die Zuzüge Alexander Gerndt und Pius Dorn. Einzig Pascal Schüpbach fehlte. «Sein Ausfall ist das Einzige, das unsere Woche trübte», hält Bernegger fest. Der von YB ausgeliehene Verteidiger zog sich in einer Trainingseinheit eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zu. Nach einer MRI-Untersuchung am Montag wissen die Thuner, wie lange Schüpbach pausieren muss.