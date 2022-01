Mamablog: Zeit zu zweit – Nur du und ich Als Dreifachmutter schwärmt unsere Bloggerin vom Wert der Zeit mit nur einem Kind. Michaela Davison

Ob ein Ausflug, ein Picknick oder ein gemeinsames Backprojekt: Exklusive Zweisamkeit tut unheimlich gut. Foto: Getty Images

An unserem Kühlschrank hängt ein Bild, das meine Tochter einmal für mich gemalt hat: Wir beide liegen entspannt am Strand, in blau-weiss gestreiften Liegestühlen. In der einen Hand eine Cola, die andere genüsslich hinter dem Kopf verschränkt. Wir tragen riesige Strohhüte und lächeln uns zu. Wir sind in Italien. Nur wir beide.

Zwischen schulischen Pflichten, Hobbys und Freunden ist die Zeit für lange Backnachmittage oder fürs Herumblödeln auf dem Sofa rar geworden.

Es ist ein grosser Wunsch von meiner Tochter, einmal mit mir allein ans Meer zu fahren. «Irgendwann machen wir das mal. In ein, zwei Jahren», hatten wir uns damals geschworen. Seitdem versetzt mir das Bild bei jedem Betrachten einen kleinen Stich ins Herz. Nicht nur, weil ein Strandurlaub momentan nicht infrage kommt, sondern wegen des schlechten Gewissens, nicht genügend Zeit mit ihr allein zu verbringen.