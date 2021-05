Corona im Kanton Bern – Nur die wenigsten Berner Unternehmen beteiligen sich an den Massentests Von den 70’000 Firmen haben sich nur rund 350 für Massentests angemeldet. Unternehmenschef Stephan Tschudi macht dafür auch den Kanton verantwortlich. Marius Aschwanden

Lässt sich die Tests etwas kosten: Unternehmer Stephan Tschudi will das Pooling der Spuckproben nicht selber machen. Foto: Raphael Moser

Für Stephan Tschudi war die Sache von Beginn weg klar. Wenn Unternehmen im Kanton Bern ihre Mitarbeitenden regelmässig auf das Coronavirus testen lassen können, dann macht seine Firma dabei mit. Der Inhaber der BBP Geomatik AG aus Gümligen war dem Kanton mit diesem Entscheid Ende März allerdings ein wenig zu schnell unterwegs. Denn dieser musste erst ein Testkonzept für die Betriebe auf die Beine stellen.

Nun steht dieses und Ende April war es endlich so weit: In Tschudis Firma spuckten jene 30 bis 50 Mitarbeiter ein erstes Mal in ihre Teströhrchen, die besonders viel unterwegs sind. Die Proben werden anschliessend von einem spezialisierten Unternehmen zu einem Pool zusammengemischt und im Labor analysiert. Bisher seien alle Tests negativ ausgefallen, so Tschudi.