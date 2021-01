Abfahrt in Crans-Montana – Nur die Seriensiegerin ist schneller als Gut-Behrami Sie ist derzeit nicht zu bremsen: Sofia Goggia gewinnt ihre vierte Abfahrt in Folge. Hinter der Italienerin fährt Lara Gut-Behrami auf Rang zwei.

Fährt hervorragend: Lara Gut-Behrami erreicht in Crans-Montana den zweiten Rang. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Zum Schluss wurde es nochmals knapp. Gerade mal 27 Hundertstelsekunden fehlten Lara Gut-Behrami am Ende, um die Führung zu übernehmen. Doch Sofia Goggia war einfach zu gut, einmal mehr. Nach dem Triumph vom Vortag holte sich die Italienerin bei der zweiten Abfahrt in Crans-Montana ihren vierten Abfahrts-Sieg in Serie. Das Podest komplettierte Elena Curtoni, sie blieb sechs Zehntel hinter Goggia. Nach Gut-Behrami war Jasmina Suter zweitbeste Schweizerin, mit der Startnummer 27 fuhr sie überraschend auf Rang 6. Erneut etwas enttäuschend verlief das Rennen für Corinne Suter (8.) und Michelle Gisin (10.). Priska Nufer und Jasmin Flury verpassten die Top Ten, Joana Hählen, als erste Schweizerin gestartet, schied aus.

Eine Schrecksekunde erlebte Ester Ledecka: Die Tschechin war als siebte Fahrerin auf dem Weg zur klaren Bestzeit, landete nach einer Kurve allerdings im Netz. Sie stand glücklicherweise schnell auf und signalisierte, dass es ihr gut gehe. Am Sonntag findet in Crans-Montana noch ein Super-G statt (12 Uhr).

