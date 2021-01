Unihockey-Meisterschaft zu Ende – Nur die NLA spielt weiter Im Unihockey wird als zweiter Teamsportart neben dem Eishockey ein Grossteil der Meisterschaften abgebrochen. Reto Pfister

Langenthal Aarwangen (in rot) und Kloten-Dietlikon werden in dieser Saison nicht mehr aufeinandertreffen. Die NLB-Saison ist abgebrochen worden. Foto: Sibylle Meier

Nun also auch Unihockey. Auch in dieser Sportart werden die meisten Spielerinnen und Spieler in dieser Saison nicht mehr in der Meisterschaft im Einsatz stehen. Weiter gespielt wird nur noch in der NLA der Frauen und Männer, wo der Spielbetrieb zu Jahresbeginn nach einem längeren Unterbruch wieder aufgenommen worden ist. Für alle anderen Ligen hat der Verband am Dienstagabend die Saison 2020/21 abgebrochen.

Begründet wird der Entscheid mit dem Wunsch nach Planungssicherheit seitens der Vereine sowie der Tatsache, dass eine Fortsetzung der Meisterschaft nach einer allfälligen Aufhebung der Corona-Restriktionen grosse organisatorische Schwierigkeiten nach sich gezogen hätte. Eine Verlängerung der Spielzeit hätte zudem dazu geführt, dass die Saison 2021/22 erst verzögert hätte gestartet werden können. In einer Umfrage hatten sich die Vereine klar gegen ein solches Szenario ausgesprochen.

Diskussion am 26. Januar

Sportliche Auf- und Absteiger wird es in keiner Liga geben. Über eine allfällige Strukturanpassung in der NLA und NLB diskutiert die Nationalliga am 26. Januar. Anschliessend fällt die Taskforce des Verbandes auf Antrag der NL den endgültigen Entscheid.

Neben dem Unihockey ist auch im Eishockey bereits in den meisten Ligen die Saison beendet worden. Im Eishockey wird nur noch in den beiden Profiligen der Männer, der höchste Frauenliga sowie in der U-20- und U-17-Elit gespielt. Letzte Woche wurde die Saison in der MSL und 1. Liga, am Dienstag auch jene in den Nachwuchsligen abgebrochen.