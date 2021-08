Eine Bäuerin erzählt – Nur die Metzgete war ihr jeweils zuwider Hedwig Röthlisberger lebte neunzig Jahre auf dem gleichen Bauernhof in der Langnauer Gohl, wo sie zur Welt gekommen war. Im Graben ist sie als Wegechen-Hedy bekannt. Susanne Graf

Hedwig Röhtlisberger nahm den Schalk vom Gohlgraben mit ins Pflegeheim nach Langnau, ins Dahlia Lenggen. Fotos: Marcel Bieri

Sie macht es sich in ihrem Sessel zwischen Tisch und Bett bequem. Der Gehstock hat Pause, das Strickzeug mit den angefangenen Socken ebenfalls. «Im November 91», antwortet Hedwig Röthlisberger auf die Frage nach ihrem Alter und fügt an: «Dass man auch so alt werden muss …» Aber sie sagt es mit einem Lächeln und einem zufriedenen Ausdruck im Gesicht.

«Den Garten habe ich schon früher aufgegeben, sonst wäre ich am Ende noch kopfüber in die Rhabarbern gefallen.» Hedwig Röthlisberger

Über ihrem Bett im Zimmer des Pflegeheims Dahlia Lenggen hängt ein grosses farbiges Bild, das ein gepflegtes Bauernhaus zeigt. Es ist die Wegechen, der Ort, an dem Hedwig Röthlisberger geboren wurde und neunzig Jahre lang gelebt hat. Bis im Frühling 2020 hatte sie den Haushalt im Erdgeschoss noch ohne Hilfe geführt. Aber sie sei zunehmend «gstabelig» geworden und hatte Mühe beim Gehen. Den Garten habe sie ja schon früher aufgegeben, erzählt sie, «sonst wäre ich am Ende noch kopfüber in die Rhabarbern gefallen». Hedwig Röthlisberger ist eine humorvolle Frau, die sich auch durch den Wechsel ins Heim den Schalk nicht vertreiben liess.