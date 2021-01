Schulen bleiben offen – Nur die Eltern sollen draussen bleiben Die Schulen zu schliessen, wäre das allerletzte Mittel, sagen viele Kantone. Sie beraten derzeit aber darüber, welche Massnahmen sie ergreifen würden, sollte sich die Situation im Land verschärfen. Janine Hosp , Jacqueline Büchi

Sie bleiben offen: Schulschliessungen sehen Bildungsdirektorinnen und -direktoren als allerletztes Mittel. Foto: Raphael Moser

Für die Waadtländer SP-Staatsrätin Cesla Amarelle ist klar: «Wir wollen keine Schulen schliessen.» Die Regierung habe sich verpflichtet, den Schulbetrieb möglichst normal weiterzuführen, und sie wolle nicht auf Fernunterricht umstellen.

So wie Amarelle denken etliche Bildungsdirektorinnen und -direktoren, wie eine Umfrage dieser Zeitung bei neun Kantonen zeigt: Sie sprechen sich klar gegen Schulschliessungen aus, sie seien das allerletzte Mittel. Der Schaden für Kinder und Eltern wäre gross, der Nutzen ungewiss, heisst es. Oder wie es die Genfer Bildungsdirektorin Anne Emery-Torracinta (SP) formuliert: «Eine Schliessung wirkt sich sehr nachteilig auf die Karriere der Schülerinnen und Schüler aus. Beim geringen Gesundheitsrisiko in der obligatorischen Schule wollen wir dies nicht in Kauf nehmen.»