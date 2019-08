Nur die Beste für mein Kind

Man fokussiere derzeit stark auf die emotionale Befindlichkeit der Schüler, sagen meine neuen Ansprech­personen. Ich wurde inzwischen in ein Büro verschoben; mir gegenüber sit­zen der Schulleiter und eine Frau mit dem Titel Chief Information and Com­munity Engagement Officer. Hinter ih­nen stehen vollgestopfte Bücherrega­le, daneben hält sich ein menschliches Skelett aufrecht, dem ein Shirt der Stanford University von den Knochen hängt. An der Wand kleben Sinnsprü­che: You are a leader. You can change the world.

Arbeit und Freizeit verschwimmen oft zu einem einzigen Projekt.

Vom Schulleiter und seiner Kolle­gin erfahre ich: Die Schule verfolgt einen ehrgeizi­gen Lehrplan und zeichnet sich durch ein überdurchschnittliches Noten­niveau aus. Abgesehen von freiwilli­gen Spenden ist sie kostenlos. Ab der zweiten Klasse, also etwa im Alter von sieben Jahren, erledigen die Schüler einzelne Lernaufgaben am Computer. Ab der dritten Klasse steht jedem Kind ein Laptop zur Verfügung, Program­mieren und Robotik stehen auf dem Stundenplan. Leistungsdruck ist an der Schule offensichtlich ein Problem. Die Chief Information and Communi­ty Engagement Officer sagt: «Wir tun alles im Rahmen unserer Möglichkei­ten, um den Konkurrenzkampf an der Schule nicht zu fördern. Die perfekte Lösung haben wir aber noch nicht.»

Es hat Monate gedauert, bis ich den Sohn meines Nachbarn zum ersten Mal sah. Eines Abends, es war schon dunkel, winkte er mir vom Fenster aus zu. Draussen ist er nie anzutreffen. Mein Nachbar setzt ihn in der Garage ins Auto und bringt den Erstklässler zur Schule; nach Unterrichtsschluss um 15 Uhr holt ihn ein Fahrservice ab. Wie viele seiner Mitschüler wird er in eine Nachmittagsbetreuung gebracht: Im Sunflower Learning Center absol­viert er bis in den Abend hinein eine Reihe activities. Er lernt das chinesi­sche Alphabet, löst Matheaufgaben und lernt die Grundprinzipien des Pro­grammierens. An den Wochenenden stehen Klavierunterricht, Tennis und Schwimmen auf dem Programm.

Im Silicon Valley herrscht auch un­ter den Erwachsenen eine ausgeprägte Leistungskultur. Der grenzenlose Ein­satz der Mitarbeiter ist eine wichtige Triebkraft der amerikanischen Digital­wirtschaft. Meine arbeitstätigen Freun­de sind always on; Arbeit und Freizeit verschwimmen oft zu einem einzigen Projekt. Dafür werden sie mit lukrati­ven Aktienbeteiligungen, gratis Essen und Popkonzerten am Arbeitsplatz be­lohnt. Und, vielleicht am wichtigsten, mit der Gewissheit, an der Gestaltung der Zukunft beteiligt zu sein.

An einem menschengrossen Tablet können die Gymnasiasten einen aus Echtfotos simulierten Toten aufschneiden.

Die extreme Leistungsbereitschaft hat aber auch mit dem materiellen Druck zu tun. Die in der Techbranche gängi­gen Arbeitsverträge gewähren keinen Kündigungsschutz, neun von zehn Start-ups schaffen es nicht, rentabel zu werden. Gleichzeitig ist die Einkom­mensschere hier gewaltig: Eine Person der obersten fünf Prozent verdient zehn- bis elfmal so viel wie jemand, der zu den untersten zwanzig Prozent der Bevölkerung gehört.