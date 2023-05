Playoff-Halbfinal im Handball – Nur der Ausnahmekönner kann den BSV stoppen Die Berner verlieren Partie 1 gegen den HC Kriens (29:31) – weil dessen Leader Andy Schmid abermals gross aufspielt. Adrian Horn

Samuel Weingartner versucht umsonst, Andy Schmid am Wurf zu hindern. Foto: Marcel Bieri

Die Zuschauer reiben sich die Augen. Nicht wegen des zu Effektzwecken erzeugten Rauchs, der sich noch immer nicht gänzlich verzogen hat. Sondern weil der Aussenseiter führt. Und zwar gleich 14:10.

Den Durchblick im «Nebel» haben zunächst einzig die Gäste. Foto: Marcel Bieri

Der BSV ist in der Stadthalle Sursee dabei, den Cup- und Qualifikationssieger zum Auftakt der Playoff-Halbfinal-Serie zu bezwingen. Dann zieht er eine kurze Baisse ein – der HC Kriens schafft die Wende. Keine sechs Minuten später liegen die Luzerner wieder vorn, 15:14. Der Vorsprung der bis dahin so starken Gäste: Er hat sich, nun ja, in Rauch aufgelöst.

Es ist aber keineswegs so, dass die Innerschweizer fortan dominieren würden. Der BSV bleibt dran, Mitte zweiter Hälfte steht es 23:23.

Einen exzellenten Auftritt legt Martin Rubins Team nach dem fast vierwöchigen Meisterschaftsunterbruch hin. Es verlangt dem Titelfavoriten alles ab und darf vor der grossartigen Kulisse mit 2500 Zuschauern bis in die finalen Momente auf den Coup hoffen.

Die Berner Bank feiert einen Treffer. Foto: Marcel Bieri

29:31 bloss unterliegt der BSV – obwohl in der Schlussphase gleich drei seiner Spieler von der Siebenmeterlinie scheitern. Den Triumph der Berner verhindert aber primär Andy Schmid.

Als Kriens in Schwierigkeiten steckt, tut der fünfmalige Bundesliga-MVP, was er in derlei Situationen immer tut: Er übernimmt besonders viel Verantwortung. Sechs Tore in Folge (!) erzielt er für seine Mannschaft. Sie gewinnt, so plakativ das klingen mag, dank ihm.

Gantners Topleistung

Die Berner werden sich damit trösten können, dass an diesem Abend bloss der vielleicht beste Handballer des letzten Jahrzehnts sie zu stoppen vermag. Sie machen nahezu alles richtig. Linkshänder Sandro Gantner ist in Sursee neben Schmid die grosse Figur; er trifft 10-mal.

Nicht aufzuhalten ist Sandro Gantner. Foto: Marcel Bieri

Die zweite Begegnung steigt am frühen Sonntagabend in Gümligen. Die Sitzplätze in der Mobiliar-Arena sind bereits ausverkauft. Es sind aufregende Tage für die Berner.

