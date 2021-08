Landgasthof in Utzenstorf – Nur der Apfelkuchen hat sich nicht verändert 30 Jahre haben Margret und Urs Thommen im Bären gewirtet. Manche Veränderung haben sie selbst initiiert. Neue Essgewohnheiten mussten sie akzeptieren. Urs Egli

Margret und Urs Thommen haben bis vor vier Jahren als 13. Generation im Bären gewirtet. Foto: Raphael Moser

Das Mass aller Dinge im Bären zu Utzenstorf ist der Apfelkuchen. Glaubt man dem Gastroführer «Gault Millau», dann ist das süsse Gebäck aus dem Landgasthof im unteren Emmental eines der besten im ganzen Land. Doch man täte den Wirtefamilien der letzten hundert Jahre unrecht, würde man die Qualität der Küche auf den Apfelkuchen reduzieren. Denn was am Herd geleistet und auf die Teller gezaubert wird, ist eine Freude.

«Schon mein Schwiegervater kochte auf sehr hohem Niveau.» Urs Thommen, Bären Utzenstorf

Urs Thommen, der den Bären zusammen mit seiner Frau Margret von 1987 bis 2017 geführt und zu 14 «Gault Millau»-Punkten gekocht hat, sagt, die gepflegte Küche habe im Bären Tradition: «Schon mein Schwiegervater kochte auf sehr hohem Niveau.» Und dieser wiederum eiferte seinem Vater nach, der in sehr guten Häusern in Europa und sogar am Hof des Zaren in St. Petersburg gearbeitet hatte. An der bisherigen Marschrichtung wird sich nichts ändern: «Unser Sohn Martin und seine Frau Manuela wollen die Bären-Tradition weiterführen. Sie machen ihren Job mit viel Herzblut.» Aktuell ist die 14. Generation am Ruder. Der erste Bären-Wirt war ab 1570 Durs Leng.