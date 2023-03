Special Olympics in Gadmen – Nur das Unihockeyturnier findet statt Wegen Schneemangel werden die für den 18. März angekündigten Schneeschuh- und Langlaufrennen von Special Olympics Switzerland nicht durchgeführt. Das Unihockeyturnier in Meiringen findet planmässig statt.



Die in Meiringen geplanten Unihockeyspiele für Menschen mit einer Beeinträchtigung finden planmässig am Samstag, 18. März, statt.

Die Hoffnung der Organisatoren war gross, dass die für diese Woche angekündigten Schneefälle die gewünschte Unterlage für die Langlaufloipe bringen. «Doch leider ist die Schneedecke definitiv zu dünn, und die Schneeschuh- und Langlaufrennen werden ersatzlos gestrichen.» Dies hat Martina Lüthi, Medienverantwortliche der National Winter Games Haslital Brienz, soeben bekannt gegeben. «Wir haben den Entscheid über die Durchführung im letzten Moment gefällt.»

Zuschauer willkommen

Die in Meiringen geplanten Unihockeyspiele finden hingegen planmässig diesen Samstag, 18. März, statt. «Aus der ganzen Schweiz reisen die acht Teams für das Unihockeyturnier nach Meiringen», so Lüthi. «Gespielt wird auf dem Kleinfeld. Eine Mannschaft besteht aus sechs bis acht Spielern. Pro Mannschaft befinden sich maximal drei Feldspieler und ein Torhüter gleichzeitig auf dem Spielfeld, und ein Spiel dauert 2 × 7 Minuten.»

Das Turnier startet am Samstag um 9 Uhr. Ab 14.30 Uhr finden die Finalspiele und um 16.30 Uhr die Siegerehrung statt. «Die Sportgruppe Sunneschyn und das OK der National Games Haslital Brienz 2024 freuen sich auf spannende Spiele, unglaubliche Emotionen und zahlreiches Publikum», fügt Martina Lüthi an. Sie hofft auf Gäste, «die für eine sympathische Stimmung sorgen und die Athletinnen und Athleten zu Höchstleistungen anspornen».

Für Menschen mit Beeinträchtigung

Special Olympics Switzerland gehört der weltweit grössten Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung an. Laut Angaben der Organisation trainieren in mehr als 150 Nationen über drei Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene und messen sich an internationalen Wettkämpfen. In einem Jahr, vom 14. bis 17. März 2024, finden in der Region Oberhasli-Brienz die nächsten National Winter Games in sechs Sportarten statt.

