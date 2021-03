Berner Metalband Irony of Fate – Nur das Blut ist nicht echt Selbst ihre Bandkollegen hat die Frontfrau von Irony of Fate mit ihren düsteren Screams überrascht. Die Berner haben gerade ihr zweites Album veröffentlicht. Martin Bürki

Als ob sie kein Wässerchen trüben könnten: Sängerin Cveti Stojmenova, Gitarrist Raffael Kühni und Schlagzeuger Greg Bucher (v.l.) empfangen uns in ihrem Bandraum. Foto: Raphael Moser

Während die Gitarren kreischen und der Schlagzeuger den Takt gleich mit zwei Basstrommeln vorgibt, betritt die Sängerin die Bühne. Im weissen, doch blutverschmierten Kleid wischt sie die platinblonde Strähne in ihrer ansonsten pechschwarzen Haarpracht vom Gesicht, führt das Mikrofon zu den Lippen – und was dann folgt, erfüllt jeden, der Irony of Fate zum ersten Mal sieht, mit Staunen.

«Wir konnten selbst kaum glauben, dass da eine Frau vor uns steht», lacht Band-Mitbegründer Raffael Kühni, als er sich an das Vorsingen von Cveti Stojmenova erinnert. Sie sagt, der gutturale Gesang, wie das Growling oder Screamen auch genannt wird, habe sie schon als Teenager fasziniert. Die Kunst, ihren Kehlkopf dermassen zu strapazieren, hat sie anfangs autodidaktisch mit Youtube-Tutorials, später in einem Onlinekurs einer englischen Musikschule entwickelt.