Die YB-Frauen sind im Tief – Nur dank dem neuen Modus ist noch nichts verloren Die Berner Fussballerinnen unterliegen dem FC Zürich zu Hause 0:5. Sie kommen nicht vom Fleck – und hoffen auf das Playoff. Jürg Sigel

Shenia Schmid behauptet sich gegen die Zürcherin Sarina Heeb. Foto: Freshfocus

0:5 zu Hause vor 210 frierenden Zuschauerinnen und Zuschauern verloren. Das lässt eine einseitige Partie vermuten. Im Spiel YB - FC Zürich in der Women’s Super League war dies am Samstag im Sportpark Wyler nicht ganz so. Sicher, der FCZ stellte das bessere Team. Die Bernerinnen gestalteten das Spielgeschehen aber weitgehend ausgeglichen. Das war in der laufenden Saison bereits in anderen Begegnungen der Fall gewesen. Am Ende gingen die Punkte in sieben von elf Fällen gleichwohl an die Gegnerinnen.

Erst zehn Tore erzielt