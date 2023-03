Dinosaurier in Interlaken – Nur brüllen tut der Dino nicht Jetzt regieren die Dinos: Noch bis am 29. Oktober sind die Urzeitgiganten auf dem südlichen Teil des Des-Alpes-Areals. Anne-Marie Günter

Auf dem Des-Alpes-Areal in Interlaken regieren jetzt die Dinos. Foto: Bruno Petroni

Roger Adolfsen, mit seiner World of Dinosaurs Schweiz GmbH Besitzer von 60 nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gebauten Urzeit-Echsen und einigen Fauna-Vertretern aus dem «Ice Age», freut sich auf die Eröffnung seiner Erlebnisshow «Die Magie der Dinosaurer», die erstmals in der Schweiz auf dem Des-Alpes-Areal in Interlaken als Freiluftausstellung gezeigt wird.