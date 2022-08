Homosexualität in der Ukraine – Nur beim Kämpfen sind sie gleich Der Angriff Russlands könnte dazu führen, dass die LGBTQ-Community in der Ukraine mehr Rechte bekommt. Die Regierung überlegt, die eingetragene Partnerschaft für homosexuelle Paare einzuführen. Jan Heidtmann

Die ukrainische LGBTQ-Organisation Kyiv Pride nahm im Juni wegen des Krieges an der Pride-Parade im polnischen Warschau teil. Foto: Attila Husejnow (Imago)

Trotz all des Horrors, den die Invasion der russischen Armee tagtäglich über die Ukraine bringt, schürt dieser Krieg auch manche Hoffnung. So ist es denkbar, dass die notwendigerweise effizientere Kriegswirtschaft dazu führt, die Korruption einzudämmen. In einem konkreten Fall scheint dieser Krieg nun einen gesellschaftlichen Fortschritt zu bringen. «Es ist sehr traurig, dass der Staat erst jetzt reagiert», sagt Oksana Solonska von der LGBTQ-Organisation Kyiv Pride. «Der Krieg ist für unsere Community jedoch sehr wichtig. Die Sichtbarkeit war noch nie so gross.»