125 Jahre Onyx im Oberaargau – «Nur am Bestehenden festzuhalten, bringt der Natur nichts» Die Aarelandschaft unterhalb des Kraftwerks Wynau hat nationale Bedeutung. Biologe Heiner Keller spricht in diesem Zusammenhang allerdings von verpassten Chancen. Jürg Rettenmund

Kritischer Blick auf die Aarelandschaft beim Kraftwerk Wynau: Biologe Heiner Keller. Foto: Beat Mathys

Auf der Terrasse der Kirche Wynau sieht man vor lauter Bäumen die Aare nicht. «Das ist keine Laune der Natur, sondern von uns Menschen so verursacht», sagt Heiner Keller. «Die Natur ist nicht statisch. Wenn man nur am Bestehenden festhalten und nichts ändern will, wächst, was gedeiht.»