Der etwas andere Medaillenspiegel – Nur 4 Länder holten pro Kopf mehr Medaillen als die Schweiz

Der etwas andere Medaillenspiegel – Nur vier Länder haben pro Kopf mehr Medaillen geholt als die Schweiz Offiziell schafft es die Schweiz auf Platz 8 der Rangliste von Peking. Anders sieht es aus, wenn man die Grösse der Bevölkerung und der Delegation pro Land berücksichtigt, wie unsere Berechnungen zeigen. Yannick Wiget

Gewann eine von sieben Goldmedaillen für die Schweiz: Skicrosser Ryan Regez bei der Siegerehrung. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Schweizer Olympiadelegation konnte die Erwartungen nicht ganz erfüllen: Mindestens 15 Medaillen hatte sie sich vor Peking zum Ziel gesetzt, am Schluss sind es 14 geworden. Trotzdem sind die Winterspiele ein Erfolg: Erst zweimal in der Geschichte holte die Schweiz mehr Medaillen und erst einmal so viele goldene.