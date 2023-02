Glauben Sie, eine 13-fache Mutter in der Schweiz schafft es, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen? Ich verrate Ihnen: Sie hat es bereits getan. Franziska Dosenbach baute ab 1877 nach dem Tod ihres Mannes ein regelrechtes Schuh-Imperium auf — sie expandierte von Baden aus in die ganze Schweiz. Die erste Dosenbach-Filiale am Zürcher Rennweg führte eine ihrer Töchter. Damit ist also längst bewiesen, dass es möglich ist, trotz Mutterschaft ein Unternehmen aufzubauen.