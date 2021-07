Linde in Habstetten startet neu – Nun wirtet dieses Paar im Gasthof In Habstetten oberhalb von Bolligen haben neue Pächter und neue Gastgeber den Gasthof Linde übernommen. Claudia Salzmann

Ninette und Luzi Hagmann haben nebst ihren drei Kindern seit Ende Juni ein viertes: Den Gasthof Linde in Habstetten. Foto: Christian Pfander

In der Gaststube sitzen Frauen aus Habstetten am Stammtisch, reden angeregt miteinander und trinken Kaffee. Es ist kurz vor Mittag, Wirtin Ninette Hagmann ist im Schuss, ihr Mann Luzi deckt draussen auf der schattigen Terrasse fürs Mittagessen auf. Vor zwei Wochen hat das Paar die Linde in Habstetten übernommen und wagt damit den Schritt aus der Stadtgastronomie raus. Zum ersten Mal im Leben bereitet Luzi Hagmann jetzt «Kafi Lutz» zu, ein starker Kaffee mit einem Schuss Schnaps. «Wir hatten bisher nichts mit Schwingern, Frauenvereinen und Jassgruppen zu tun. Hier schon, und wir finden es toll», sagt Luzi Hagmann.