Rübli statt Fisch – Nun wird in Frutigen auch «Lachs» produziert Nach Stör ist Frutigen nun auch Produktionsstandort für «Lachs». Dieser entsteht allerdings auf Karottenbasis. Der verblüffend echt schmeckende vegane Rüebli-Lachs ist auf dem Markt bereits sehr gefragt. Hans Peter Roth

Juval Kürzi, Gründer und Inhaber der Wild Foods GmbH, mit einem Blech voller Karottenspäne für die Produktion von Rüebli-Lachs. Foto: Hans Peter Roth

«Hmm…» Juval Kürzi schliesst die Augen. «Erste Charge. Ganz gut, kann aber noch optimiert werden», meint er beim Kosten. Vor ihm liegt eine geöffnete Packung mit der Aufschrift «Wood Smoked». Es sieht aus wie eine Packung Rauchlachs und der Inhalt, den Kürzi daraus hervorholt, leuchtet rosa-orange. «Das ist auch Lachs», sagt der Gründer der Wild Foods GmbH und lacht. «Rüebli-Lachs eben, die vegane Alternative zu Lachs.»

Was wie Lachs aussieht, schmeckt tatsächlich verblüffend danach. Mehr noch: Selbst die Textur der «Lachs-Rüebli» zergeht auf der Zunge wie «Salmo salar». So sehr, dass die Abnehmer dem Erfinder das Produkt förmlich aus den Händen reissen. «Hätte ich vor einem Jahr gedacht, was heute abgeht – unvorstellbar!» Der gebürtige Tessiner schüttelt den Kopf, als könne er es noch immer kaum glauben, während er vorsichtig ein riesiges Blech voller Karottenspäne aus einem Gestell zieht.